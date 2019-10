Na Žofín za Gottem od Zborovské ulice přes most Legií

„Tam začne fronta, která se potáhne smíchovskou stranou až na most Legií. Lidé přejdou tento most a u Národního divadla se stočí ke Slovanskému ostrovu. Přes můstek dojdou na ostrov, kde projdou skrz park. Pak vstoupí do budovy a po schodech vejdou do velkého sálu, kde bude vystavena rakev s ostatky. U ní budou věnce od Gottových dětí, které se rozloučení na Žofíně ani v Chrámu sv. Víta nezúčastní,“ řekl Právu jeden z organizátorů.