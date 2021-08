Zemřela herečka Markie Postová ze Scrubs: Doktůrci a Něco na té Mary je

Seznam jejích seriálů je předlouhý, hrála už od sedmdesátých let minulého století – mimo jiné v Night Court, Hart a Hartová, Na zdraví, A-Team, Scrubs: Doktůrci, Policie Chicago, Nebe, peklo, ráj a Posel ztracených duší. Svou poslední roli dostala v sérii The Kids are Alright v roce 2019.