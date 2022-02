Zemřel Howard Hesseman z Policejní akademie

Rodák z Lebanonu ve státě Oregon se v San Francisku v šedesátých letech připojil ke komediální herecké společnosti The Commitee. V roce 1968 už pronikl také do televize, kde se mihnul v seriálech Dragnet a The Andy Griffith Show.

Čtyři roky měl velkou roli DJe, který si říkal Dr. Johnny Fever Caravella, v televizní sérii WKRP in Cincinnati. Byl díky ní nominován i na cenu Emmy. Objevoval se také v sériích Soap a To je vražda, napsala.

Výraznější byl seriál z osmdesátých let Head of the Class, kde Hesseman hrál několik let učitele Charlieho Moora. V roce 1989 se tam krátce objevil i začínající mladý herec Brad Pitt.