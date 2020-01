ŽEBŘÍČEK: Poloprázdným kinům vládne komedie a dva měsíce staré Ledové království

Ledové království 2, americká animovaná pohádka, prokazuje mimořádnou výdrž. Děti příběh o princeznách Anně a Else tak milují, že je na druhém místě ještě osm týdnů po premiéře. Navíc si vysloužil i nominaci na Oscara díky písni Into The Unknown. Utká se o něj s písničkami I Can't Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4), (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman), I'm Standing With You (Zlom) a Stand Up (Harriet).