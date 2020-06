Zakladatelka festivalu Serial Killer Kamila Zlatušková: Zaměříme se na britské seriály

Letos jsme chystali velký třetí ročník. Po dvou předešlých, kdy jsme zazářili a začalo se o nás mluvit v televizích v západní Evropě, zejména v těch progresivních skandinávských, jako o akci, kterou by si žádný televizní profesionál neměl nechat ujít, nás začaly pozitivně vnímat i některé světové VIP osobnosti, o jejichž účast jsme od začátku stáli. I tím bychom naši akci ještě více zatraktivnili pro všechny normální diváky kvalitních televizních seriálů.

Měli jsme i hodinovou prezentaci na televizní sekci Berlinale, kam jsme byli pozváni, všechno to bylo správně načaté. Jenže člověk míní, korona mění.

Už v březnu jsem se rozhodla, že se nebudu utápět v depresích, a naopak chytím příležitost za pačesy, protože štěstí přeje připraveným. Snažíme se k tomu přistoupit maximálně zodpovědně, ve vztahu k rozpočtu i ke všem našim návštěvníkům. Chceme být připravení na případné komplikace a zpřístupnit náš atraktivní program divákům, i kdyby náhodou nemohli oni přijít za námi do Brna.

Jsme v neustálém spojení se všemi velkými televizními festivaly v zahraničí, díváme se, jak se s tím perou ostatní. Když to celé uděláme opravdu dobře, mohla by se naše digitální verze stát naší velikou předností. Ale v žádném případě nechceme rezignovat na pořádání živé akce, protože nám už teď potvrdila účast celá řada těch nejvýznamnějších tuzemských televizních hráčů.

Už se do toho nechceme pouštět sami, ale ve spolupráci s partnerem, který má už svoje zázemí, zkušenosti a know-how. Probíhají námluvy a myslím, že jsme sice mladá, trochu bláznivá, ale sympatická nevěsta s velkými možnostmi rozvoje do budoucna.

Jsme výběrový festival a děláme aktivní dramaturgii. Existuje možnost k nám seriál přihlásit a mnoho producentů i vysílatelů už to využilo, ale my sami objíždíme ty nejlepší evropské akce a aktivně hledáme nové tituly, které mají potenciál na to, aby rezonovaly tematicky i formálně. Mluvíme s tvůrci a zástupci televizí v průběhu roku, zároveň prezentujeme náš festival a ukazujeme, jaké tituly u nás soutěžily, čímž je i propagujeme.