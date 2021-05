Zakázaný a vymazaný Kevin Spacey se vrací k filmu

V italském nízkorozpočtovém filmu by se mohla objevit také Vanessa Redgravová, ale záleží na tom, jestli bude moci cestovat do Itálie.

V roce 2017 ale jeho kariéra po řadě obvinění skončila. Byl dokonce vymazán z hotového filmu All the Money in the World a nahrazen Christopherem Plummerem.