Z Kraví hory přišel hvězdný nápad. Natočí film o Remkovi

„Když jsme si připomínali čtyřicáté výročí tohoto legendárního letu, uvědomil jsem si, že vlastně o Vladimíru Remkovi nevznikl plnohodnotný dokument. Jeho životní dráha, peripetie i změny, které se kolem něj odehrávaly, by přitom vydaly na několikadílný seriál. Jsem proto osobně velmi rád, beru to za poctu, že můžeme napomoci vzniku takového díla, šlo o první mezinárodní posádku v rámci programu Interkosmos“ uvedl Jiří Dušek.

„Pro mě je příběh Vladimíra Remka a jeho kosmického letu jedno z mála úžasných témat z historie naší země, které ještě čeká na filmové zpracování. Je to příběh, kdy se na ploše světových dějin odehrává život konkrétního jednotlivce. To je vždycky napínavé, to je vždycky drama. Protože se s filmem budeme vracet do komunistické doby, jsem rád, že spolupracujeme s historikem profesorem Michalem Stehlíkem, který bude bdít nad historickými souvislostmi snímku. Pro mě osobně se jedná o příběh muže, který za svůj život doslova vystoupal ke hvězdám, aby pak zažil pády i vzestupy do dalších hlubin i výšin. V rovině „velkých dějin” se budeme dotýkat napínavého souboje o ovládnutí kosmických technologií mezi Západem a Východem, průběhu studené války po rozpad zemí komunistického bloku až k dnešku,” řekl Horký.