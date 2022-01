Z krále komiků nepřítelem státu. Před 60 lety zemřel Vlasta Burian

Burian je ale vnímán především jako filmový komik – některé z jeho snímků se občas vysílají i dnes. První filmy točil s režisérem Karlem Lamačem, například C. a k. polní maršálek, To neznáte Hadimršku, Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, Ducháček to zařídí a U pokladny stál. Později se spojil s Martinem Fričem (Anton Špelec, ostrostřelec, Tři vejce do skla, Katakomby) nebo s Miroslavem Cikánem (Hrdinný kapitán Korkorán) a Janem Svitákem (legendární Přednosta stanice).