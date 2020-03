Volání divočiny s Harrisonem Fordem může překvapivě prodělat

Rodinný dobrodružný snímek vydělal zatím asi 124 milionů dolarů, ale podle zdrojů blízkých produkci filmu byl dost drahý a musel by vydělat více než 250 milionů dolarů, aby dosáhl hranice rentability. To se podle vývoje tržeb za dva týdny nejeví jako pravděpodobné.

Ve Fordově kariéře to určitě nebyl nijak zvlášť důležitý film. Spíše se čeká, až konečně natočí další díl Indiany Jonese. Původně měl film vstoupit do kin už v červenci 2019, pak se psalo o červenci 2020 a teď už to vypadá spíše na rok 2021. Zahraniční tisk už spekuluje, že ani to možná nestihnou a snímek by se pak přesunul do roku 2022. V té době ale Fordovi bude osmdesát.