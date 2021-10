Vlk a lev utvořili nečekané přátelství bez digitálních triků

Příběh rodinného filmu je prostý: dvacetiletá klavíristka Alma se po dědečkově smrti vypraví na čas do jeho chalupy a zároveň do svého rodného domu v kanadské pustině. Když po letecké havárii objeví v lesích lvíče určené pro cirkusový výcvik, ujme se ho a záhy k němu přibude mládě vzácného stříbrného vlka, kterého jí přinese vlčice uvyklá na přítomnost a přízeň jejího dědy. Alma se rozhodne obě mláďata vychovat a časem vytvoří velmi pevnou a soudržnou rodinu.

„Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, a děsilo mě to. Ale když pracujete s takovými profesionály, strach vás rychle přejde,“ vzpomíná herečka, která nejdřív společně s režisérem odjela do Alberty za organizací Instinct, která trénuje zvířata pro film. Tam se seznámili s několika vlky a teprve odtud se přesunuli do Calgary, kde se Kunzová procházela se smečkou čtyřiceti vlků, aby si na zvířata zvykla. „Pracovat s tak nádhernými zvířaty a vytvářet si k nim vztah byla úžasná zkušenost,” říká Kunzová.