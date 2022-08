Vica Kerekes si ve filmu Indián zahrála potvoru

„Neskutečně mě to potěšilo, protože jsem jich zase tolik nehrála. Často se říká, že hrát kladnou nebo sympatickou postavu není taková výzva, takže jsem se na tento úkol velmi těšila,“ kvitovala s nadšením herečka.

„Negativní roli si naplno vychutnám, ale je pro mě důležité, abych našla pravdu té postavy. Musím se do ní absolutně převtělit a neodsuzovat ji. Snažím se vžít do její situace a pochopit, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí,“ vysvětlila Kerekes o své postavě Jany.

Poté, co si přečetla scénář, neměla důvod roli nepřijmout. „Když mám po přečtení scénáře dobrý pocit a chuť pracovat, tak je to dobré znamení. Tento scénář měl pro mě smysl i kvůli tomu, že se v něm potkávají různí lidé a jejich názory. Někteří chtějí hlavně kariéru, úspěch a peníze, jiní zase chtějí život prožít jinak. Důležité pro ně je, že na světě nejsou sami. A to se mi na scénáři líbilo, že v něm dochází ke střetu těch dvou světů,“ prozradila o novém filmu Vica Kerekes.