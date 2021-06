Pohřeb Libuše Šafránkové bude v rodinném kruhu

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes 30 let chodila,” uvedl k volbě místa a charakteru posledního rozloučení syn Josef. Zádušní mše a uložení na hřbitově se uskuteční o týden později 2. července v jejích rodných Šlapanicích u Brna.