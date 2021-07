Trojan a Melíšková v Podezření. Mezi podezřelým a odsouzeným často nevidíme rozdíl

„Zajímala mě situace člověka čelícího obžalobě, která se stane věcí veřejnou. Je to totiž situace, do které se může dostat každý z nás. Ať už nepozorností za volantem, či při rutinní činnosti v zaměstnání. Anebo také proto, že se to někomu hodí. V Podezření jsem se rozhodl vycházet z případů zdravotníků obviněných z vražd jejich pacientů. Tyto kauzy se ocitají v hledáčku domácích i světových médií s železnou pravidelností a mají mnoho společného. Především, jak je proměňuje přístup médií, znalců zpracovávajících odborné posudky i výpovědi očitých svědků,“ říká scenárista Hulík.