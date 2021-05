Tři české animované filmy uvede festival ve francouzském Annecy

„Z premiéry filmu Myši patří do nebe v rámci festivalu v Annecy máme obrovskou radost. Nejen proto, že se jedná o jednu z nejdůležitějších akcí týkajících se animovaného filmu na celém světě a samo o sobě je veliká čest se jí zúčastnit, ale především proto, že Myši a Annecy patří už řadu let tak nějak dohromady. V roce 2014 začala účastí na prestižním festivalovém pitching fóru naše cesta ke koprodukci a díky ní k samotné realizaci. V roce 2018 festival prezentoval mimo jiné náš film na festivalu v Cannes v rámci akce Annecy goes to Cannes. V roce 2019 jsme měli tu čest Myši v Annecy prezentovat v samostatném pořadu v sekci Work In Progress a minulý rok byl film zařazen do sekce Preview online verze festivalu. A teď jsou Myši hotové a my je můžeme na tom samém festivalu předvést divákům ve světové premiéře. A to v tom největším sále v legendárním kině Bonlieu. Splněný sen,“ říkají Grimmová a Bubeníček.