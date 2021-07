Star Trek půjde opět do kin, ujme se ho režisér Hry o trůny a Dr. House

Shakmanovo jméno není zatím tak proslulé, protože točil jen jeden celovečerní film do kin (Nepohodlný svědek), ale je velmi zkušeným televizním režisérem (např. Dr. House, Fargo, Dobrá manželka, Hra o trůny či WandaVision).

V roce 2016 studio Paramount uvedlo Star Trek Beyond režiséra Justina Lina, kde se objevila nová generace herců - Chris Pine jako James T. Kirk a Zachary Quinto jako Spock. Film nebyl špatný, jenže 343 milionů dolarů hrubých tržeb není v Hollywoodu považováno za kdovíjaký úspěch. S pokračováním proto producenti dost váhali.

Asi dva roky se spekulovalo, že by nový “Trek” točil samorost Quentin Tarantino, což mohl být zajímavý tah, ale nikdy k tomu nedošlo. Možná ke krachu projektu přispělo i to, že Tarantino začal v médiích mluvit o drsném, mládeži nepřístupném Star Treku. To obvykle na filmové producenty působí jako červený hadr, protože bez mládeže v kinech přijdou o peníze.