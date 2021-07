S Predátorem bude bojovat žena, děj se odehrává před 1. dílem

Predátorovým protivníkem ovšem v žádném případě nebude stárnoucí štýrský svalovec Američany familiárně přezdívaný „Arnie“. Zřejmě to bude žena. Podle neoficiálních informací by protagonistkou filmu mohla být mladá, málo známá Američanka Amber Midthunderová. Má za sebou seriály Roswell: Nové Mexiko a Legion a také několik nepříliš oslňujících celovečerních snímků, např. Priceless, Mrazivá past, The Marksman, Bare a 14 Cameras. Nový díl predátorské série se neoficiálně jmenuje Skulls a měl by se už brzy natáčet v Kanadě.