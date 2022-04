Rozvedená matka a lehkomyslný právník se střetnou v komediální sérii

Eva (Veronika Arichteva) se rozvádí, ale musí stále bydlet s manželem (Lukáš Příkazký) v malém bytě v Praze. Pro ni byla prohra v prvním rozvodovém stání jen technikálie, pro něj naopak znamení, že na jejich vztahu je pořád co zachraňovat.

„Natáčení bylo, přes všechnu náročnost realizace, zábava. Ve společnosti skvělé party herců a štábu a nakonec i mé ženy Veroniky jsme si to užili. Doufám, že si diváci naše postavy oblíbí a s pobavením budou sledovat jejich vtipné, napínavé i romantické peripetie doprovázené pohodovou muzikou. Seriál jsme celý natáčeli v reálném prostředí, bez využití ateliérů. I to se na jeho atmosféře výrazně promítá,“ uvedl režisér Biser A. Arichtev.

„O mě se neboj je seriál plný situací, které dnes a denně zažívá spousta z nás, a také o tom, co se stane, když osud svede dohromady dva lidi naprosto odlišných povah a sociálního postavení. Otázkou pak je, zda to jejich životy může zásadně ovlivnit, a to k lepšímu,“ tvrdí producent Dramedy Filip Bobiňski.