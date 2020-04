Režisér Ondřej Trojan: Plátno bude Bourákovi slušet

Měli jsme štěstí, protože nás koronavirová opatření zasáhla v době postprodukce, kterou jsme zastavit nemuseli. Dokončovací práce tedy pokračují podle harmonogramu. Ale zároveň máme smůlu, protože Bourák je mezi filmy, jejichž distribuci současná situace nepochybně poškodí. Zatím jsme termín premiéry nezměnili, ale je skoro vyloučené, že by mohl platit.

Zvažujeme to. Tento týden o tom budeme jednat s distributorem. Je to i riskantní, protože nevíme, jak diváci zareagují. Jestli nebudou po těch týdnech, kdy se dívají na filmy doma, protože skoro žádnou jinou zábavu nemají, přejedení. Jestli budou mít chuť jít do kina, a kolik jim zbude na zábavu peněz.