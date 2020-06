Režisér F. A. Brabec o Gumpovi: Ten příběh je nádherný, plný naděje

Točíte podle plánu, nebo jste musel kvůli vládním opatřením natáčení posouvat?

Byli jsme nachystaní na březen, na duben i na květen a nakonec jsme začali 29. května. Ale byli jsme dobře připraveni. Celé dva měsíce jsme pracovali, protože jsme měli vesnický prostor, kde jsme se mohli zavřít za bránu. A jakmile to vláda umožnila, spustili jsme to.

Jak jste se k této populární knížce dostal?

Bylo to doslova osudové setkání. V posledních letech jsem natočil řadu videoklipů. Jednoho dne za mnou přišla Olga Lounová s návrhem, abych natočil videoklip písně Protože to nevzdám. Ta je společně s knihou Gump – pes, který naučil lidi žít projektem organizace Se psem mě baví svět, kterou spoluzaložil autor knihy Filip Rožek. Olga přivezla jeho i knihu k nám na vesnici, a když jsem se začetl, zjistil jsem, že to je opravdu nádherná knížka. Zavolal jsem Filipovi, že by to byl i krásný film. Od té doby jsme ho spolu tři čtvrtě roku připravovali.

Filip Rožek a pes Gump Foto: Petr Hloušek, Právo

Co se vám na knížce líbilo nejvíc?

To, že my lidé přece nevíme, jak nás psi vidí. A v ní celý příběh vypráví pes. Dívá se na lidi, poslouchá a jeho vnitřní hlas je nesmírně poetický. A protože každý můj film je úplně jiný, ohromně mě zaujalo, že jsem nic takového ještě netočil. Měl by to být pohled na lidi psíma očima se vším všudy, film o psech pro celou rodinu a pro všechny pejskaře. Ten příběh je nádherný, plný naděje.

Jak jste vybíral psí herce?

To má na starosti Filip Rožek, který se celý život věnuje psím útulkům. Chce, aby to byly pravdivé příběhy, nehrají nám v nich cvičení psi, ale originály. Máme k dispozici například fenku, která byla týraná. Hraje pejska Evy Holubové. Ani samotné natáčení nejsou žádné triky. Se psy sice jezdí na natáčení pracovníci útulků, máme psí koučku, ale cirkusové cvičení to rozhodně není. Na place je se mnou pořád i Filip, a protože nám jde o přirozenost, leckdy upravujeme jeho scénář podle toho, jak se psi chovají.

Bolek Polívka v roli bezdomovce Foto: Petr Hloušek, Právo

Podle jakého klíče jste obsadil lidské role?