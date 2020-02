RECENZE: Vysoká hra se utápí sama v sobě

Látka se proto neproměňuje v temný, napínavý thriller s omračujícím finále, kam zápletka zdánlivě zamíří. Místo něj se divákovi nabídne depresivně bezútěšný snímek, který se za přispění filozofujících narážek postav začne uzavírat sám do sebe. Své hlavní sdělení už jen dožvýkává jako morálně nechutné sousto až do tragického konce.

Svoboda, důkladně obeznámený díky Láskovi s korupčním prostředím české politiky, převzal do svého filmu jeho do jisté míry autobiografického románového hrdinu, policistu Tomáše Krásu (Richard Krajčo), který vystudoval práva, ale „gaunery radši chytá, než aby jim jako advokát pomáhal“. Kolem něj pak rozvíjí zápletku, která zamíří do nejvyšších politických sfér a odhalí korupci u obrovské armádní zakázky.