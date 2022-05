RECENZE: Tom Cruise je pořád ve skvělé formě

Cruise, který se tedy vrací nejen jako letec Pete Mitchell zvaný Maverick, ale tentokrát i jako jeden z producentů, si toho byl nepochybně vědom, stejně jako ostatní producenti a režisér Joseph Kosinski, jenž vystřídal před deseti lety zesnulého režiséra jedničky Tonyho Scotta. Neodložili nasazení filmu jen za konec covidových opatření, ale počkali si ještě, až se lidé vrátí do kin. Předpremiéru filmu načasovali na festival do Cannes.

Byl to výborný tah pro obě strany. Canneský festival měl po roční pauze a loňské mizivé účasti znovu velkou hvězdu na červeném koberci hned druhý festivalový večer a Top Gun: Maverick získal reklamu jako hrom. Jestli tedy první Top Gun vydělal 356 milionů dolarů, nemuselo by to teď být o mnoho horší, byť tržby jsou obecně stále nižší než před covidem.