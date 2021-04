RECENZE: Staré soudní drama Chicagský tribunál se k dnešku hodí

Historické soudní drama, které se vrací ke známému procesu z roku 1969 s tzv. Chicagskou sedmičkou, má šest nominací a získalo už hlavní ocenění při udílení cen amerického Sdružení filmových a televizních herců (SAG).

Aaron Sorkin, který patří k nejlepším scenáristům Hollywoodu (napsal mimo jiné scénáře filmů Pár správných chlapů, Steve Jobs, Sociální síť nebo Moneyball), se začal tématem zabývat už v roce 2006, kdy ho oslovil Steven Spielberg, který chtěl film režírovat. To se potom z různých důvodů nestalo a Spielberg nakonec k režii doporučil právě Sorkina.

Ten vystavěl film jako napínavé soudní drama a ve flashbacích osvětluje, jak k němu došlo. Na počátku všeho byla válka ve Vietnamu a stále silnější protesty nejen mladých lidí, kteří v ní umírali, ale i značné části veřejnosti, z níž mnozí měli ve válce své blízké.

V srpnu 1968 pak během sjezdu demokratické strany přijeli do Chicaga protiváleční aktivisté a při jejich demonstracích došlo k násilnostem. O rok později postavila nová Nixonova administrativa osm představitelů tehdejšího protestu proti válce před soud a obvinila je z překročení hranice za účelem organizace spiknutí a podněcování k výtržnostem.

Jednoho z nich, Bobbyho Sealea, zakladatele Strany černých panterů, během několikaměsíčního jednání soudce z procesu vyloučil. Odtud tedy označení Chicagská sedmička, kterou tvořili Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines a Lee Weiner.

Sorkin je brilantní scenárista, který dokáže v úvodu na relativně malém prostoru stručně, ale srozumitelně představit všechny hlavní aktéry dramatu včetně jejich motivací. A to nejen obžalovaných, ale i soudce, prokurátora i advokáta. Nominace za nejlepší scénář ostatně patří k těm, které by proměněny být mohly.

Jako režisér pak rozehrává drama, v němž scény ze soudní síně prokládá již zmíněnými flashbacky. Při nich používá i autentické záběry a vytváří tak akční, ale přehlednou a v kombinaci s dialogy v síni zajímavou koláž.

Jednání soudu se táhlo několik měsíců a vstoupilo do historie mimo jiné řadou kuriozit. K těm patřila zjevná nekompetentnost a zaujatost soudce, který nebyl s to si ani zapamatovat jména obžalovaných. Stejně tak násilné spoutání Afroameričana Bobbyho Sealea před zraky přítomných, a to v zemi, která se tolik pyšní demokracií.

A když například soudce Julius Hoffman nechal zaprotokolovat, že není v příbuzenském vztahu s obžalovaným Abbiem Hoffmanem, zakladatelem Youth International Party (Yippies), a ten zareagoval teatrálním „To snad ne, otče!“, rozesmáli se všichni v soudní síni.

Abbieho hraje výtečně Sacha Baron Cohen a má také jedinou hereckou nominaci, na Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Jeho postava vstupuje do pasáží mezi jednáními do děje jako stand up komik a je do značné míry hybatelem děje.

Ale i ostatní podávají skvělé výkony, které jsou vedle scénáře druhým pilířem, na němž působivost tohoto navýsost aktuálního filmu stojí. Cohenovým nejbližším parťákem je Jeremy Strong, který hraje spoluzakladatele Yippies Jerryho Rubina. Lídra organizace Students for a Democratic Society Toma Haydena (později politika, demokratického senátora a jednoho z manželů Jane Fondové) hraje skvělý Eddie Redmayne, laureát Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní roli Stephena Hawkinga ve filmu Teorie všeho.

Mark Rylance (Oscar za postavu Rudolfa Abela v Mostu špionů) hraje advokáta Chicagské sedmičky Williama Kunstlera s velkým smyslem pro detail.

Frank Langella (oscarová nominace za roli Nixona ve filmu Duel Frost/Nixon) pojal soudce Hoffmana přesně tak, aby byl člověk na pochybách, zda je tak senilní nebo zkorumpovaný. A Joseph Leonard Gordon-Levitt (Počátek, Snowden, Star Wars: Poslední z Jediů) je mladý prokurátor, který, ač od začátku ví, že spiknutí nebude možné dokázat, bere případ jako cestu k vlastnímu zviditelnění a kariérnímu postupu.

Chicagský tribunál je film, který přesně naplňuje to, co se Americe dobře hodí. Zobrazení velmi současných problémů na pozadí půl století starého případu. Uvidíme, jak moc nebo málo to akademie ocení.

Chicagský tribunál USA 2020, 129 min. Režie: Aaron Sorkin, hrají: Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance a další