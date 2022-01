RECENZE: Síla psa. Trochu zdlouhavé, ale silné drama

V Česku je toto westernové drama na Netflixu k vidění i s českým dabingem. Děj se odehrává v roce 1925 v americké divočině na velké farmě bratrů Phila a George Burbankových v podání Benedicta Cumberbatche a Jesse Plemonse. Hospodaří společně a úspěšně už více než dvacet let, přesto by mohli být jen těžko odlišnější.

Je věčně podmračený, špinavý, s ostruhami na botách i v duši. S až zvířecím výrazem provádí kastrace dobytka, ale umí se i zahledět do nekonečné kopcovité krajiny, kde podle vlastních slov vidí víc než druzí. Možná odváté časy Divokého západu, které evokuje i banjo v jeho rukou.

Jane Campionová přichází s celovečerním filmem po dvanáctileté pauze, kdy se věnovala úspěšnému seriálu Na jezeře. Její filmové vyprávění je však stejně okouzlující jako v začátcích. K vyjádření emocí nepotřebuje mnoho slov ani akcí, drama se odvíjí uvnitř postav, a protože pracuje nesmírně výmluvě s detaily i celky a velký důraz klade na herecký projev, vše je naprosto zřejmé, jen zahalené do tajemného oparu.

Cumberbatch pod jejím vedením skvěle ztělesňuje docela jinou postavu, než je u jeho rolí obvyklé, divokého, drsného chlapa, jemuž zároveň nelze upřít jisté kouzlo. Podobně jako na Zlatých gl óbech by i na Oscarech měl alespoň na nominaci dosáhnout.

Pětadvacetiletý Australan Kodi Smit-McPhee hraje už od deseti let. Viděli jsme ho například ve filmech X-Men: Apokalypsa nebo Deadpol 2. Zlatý gl óbus za výkon v Síle psa dostal zcela oprávněně, dospívajícího mladíčka hraje s plnou přesvědčivostí. Méně prostoru dostal Jesse Plemone v postavě George, která ve druhé polovině filmu ustupuje do pozadí. I on je ale působivý.