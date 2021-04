RECENZE: Severskému divnohumoru Češi rozumějí

Humor Norů se pochopitelně dost liší třeba od humoru Italů a už několik let se zdá, že čeští diváci ho dobře chápou a vítají. Určitě se alespoň uchechtnou, když depresivní protestantská pastorka sdělí rozhádanému manželskému páru půvabnou moudrost: „Když se jedny dveře v životě zavřou, ty druhé se taky zavřou.“

Navíc se ukáže, že Bilzi je blázen, násilník a pašerák, a ještě se cítí nadřazený všem ostatním, protože se opájí tím, že pochází z národa Sámů (Sámové žijí na úplném severu Norska, Finska, Švédska a Ruska, jsou to nejpůvodnější obyvatelé severských končin a mají vlastní jazyk a kulturu, říkalo se jim také Laponci).

Scénář se rozbíhá do mnoha dalších směrů, je tu také nešťastná stárnoucí pastorka nebo optimistická pohledná učitelka z města, která utekla na venkov s nadějí na novou rodinu a romantiku. Roztomilá postava se brzy přesvědčí, že takhle to nefunguje, zapadákov neposkytuje moc romantiky a představa, že na vesnici mají „lidé k sobě blíž“ je jen klišé. Škoda, že ke konci se už moc neobjevuje, její dialogy patří k nejzábavnějším.

Série Vítejte na konci světa určitě neoplývá třeskutou originalitou a nemyslím, že se o ní bude psát ještě za deset let, ale dá se bez újmy dosledovat až do konce. Podařilo se v ní smysluplně propojit rodinné drama s prvky krimi a udržet násilí i nemainstreamový humor na přijatelné úrovni, takže se nezvrhne v brutální vyvražďovačku beze smyslu. Pořád lze věřit, že ten příběh se přibližně takhle mohl stát, i když nemá cenu zastírat, že „ujetý“ to trochu je.