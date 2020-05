RECENZE: Problémissky. Ten strašný bílý muž. Dívá se na holky v plavkách

Většina lidí se podívala na pořad v televizi, jiní to ignorovali, měli důležitější věci na práci. Ale skupina feministek v čele se Sally (Keira Knightleyová) spřádala tajný plán - narušit soutěž krásy. Jak odvážné! Protestovat proti soukromému podniku ve vyspělé demokracii, kde se vám nemůže nic stát. Moderátor Bob Hope (Greg Kinnear) se nestačí divit.

Sally je bojovnice, rozvedená intelektuálka, které dělá zázemí matka a submisivní přítel. Ve snímku není vidět, že by se o svou malou holčičku starala, jen jí nadává, aby si nehrála na modelku.

Miss World se začátkem 70. let rozhodla pro začlenění dívek tmavší pleti, které zastupuje herečka Gugu Mbatha-Raw, dokonalá kráska. Feministkám to ale nestačí a vezmou miss útokem. Zatímco v Jižní Africe se vraždí, ve Vietnamu prší napalm, američtí kluci umírají, vietnamští kluci umírají a gulagy v Rusku jedou na plné obrátky - my bojujeme proti soutěži krásy.