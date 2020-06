RECENZE: Love Life. Tichá holka a sex ve městě

Mladá hrdinka Darby není omračující hollywoodská kráska, spíše slušná, milá holka odvedle. Zamotává se do vztahů, které jí moc nevycházejí, ale zachovává si romantickou víru ve věci příští. Darby má věrohodně načrtnutou psychologii, není povrchní a seriál celkově netlačí na efektnost situací.

Zvláštní na sérii Love Life je, že je vlastně úplně obyčejná - nevnucuje politiku, neřeší menšiny, nehemží se to tam transsexuály ani bisexuály a divákovi se netluče do hlavy agresivní feminismus (na dnešní americký seriál téměř neuvěřitelné). Nevedou se ani řeči o rasismu a nechodí se demonstrovat.

Obyčejní lidé jen žijí své životy. Scénář otevírá problémy typu: Jak zaplatíme nájem? Můžeme si dovolit děti? Na dnešní dobu působí překvapivě umírněně až cudně. Po různých Sexech ve městě jako by se vracel do televizního světa přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy byla vrcholem zvrhlosti Julia Roberts ve vaně a Richard Gere v trenýrkách.