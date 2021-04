RECENZE: Když chcete konzumovat, musíte těžit. Indián nikoho nezajímá

Likvidace pralesů pokračuje a film má ve svém pesimismu pravdu – nikdo to nezastaví, protože i přes velké řeči politiků je to většině lidí spíše jedno. Dokud bude smyslem života většiny populace majetek a konzum, nemůže se nic změnit. Když se chce konzumovat, musí se i těžit.

Existují sice méně agresivní způsoby využití Amazonie (třeba výzkum rostlin pro výrobu léků, ekoturistika), jenže to je pracné a složité. Jednodušší je, jak říká jeden z místních, „udělat díru do země a těžit ropu“. Snímek nepřináší informace ani tak nové a objevné jako spíš důležité. Měl by ale být ještě konkrétnější. Těžaři tam skoro nejsou vidět, jen se o nich mluví. Měl by uvádět firmy, které v pralese těží, a jmenovat případně jejich západní a čínské majitele a také jména politiků, kteří to povolili nebo alespoň dělají, že to nevidí.