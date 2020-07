RECENZE: Havel. Bez patosu, s humorem i doslovností

Pro svůj druhý celovečerní snímek si Horák vybral mnohem ambicióznější téma. Film Havel, který sleduje osud jedné z nejvýraznějších osobností moderních dějin, připravoval pět let. Přiláká jím nejspíš do kin Havlovy domácí příznivce i odpůrce zvědavé na to, co o něm tvůrci natočili, velmi pravděpodobně bude kandidovat na ceny a je téměř jisté, že název filmu společně s Havlovou mezinárodní popularitou pomůže snímku i do světa.