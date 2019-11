RECENZE: Fany a pes a pád Berlínské zdi

Jako připomenutí pádu Berlínské zdi vstupuje dnes, 30 let od té události, do kin animovaný koprodukční film německých režisérů a animátorů Matthiase Bruhna a Ralfa Kukuly Fany a pes. Působivěji než řada jiných přibližuje přelomový devětaosmdesátý rok a mnohé, co s ním souvisí.