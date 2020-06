RECENZE: 3Bobule? Spíše než výběr z hroznů jen pozdní sběr

A do toho jim znovu vtrhne do života dávný kamarád a svůdce žen Jirka (Lukáš Langmajer), který se hrne jako pomocník na vinobraní (ale my víme, že jeho záměr je jiný), a ještě přitáhne ze Slovenska údajného znalce, aby Klárce a Honzovi pomohl rozjet obchod s vínem i za hranice (a my víme, že to je podvodník). Ostatně všechny postavy a všechny zápletky jsou rozehrány tak, aby diváci nebyli na pochybách, jak se budou vyvíjet a jak to dopadne.