První záběry z filmu Havel jsou venku

„Jedna z nejtěžších scén byla ta na balkoně Melantrichu. Václav Havel vstoupí na balkon, rozhlédne se po náměstí plném lidí, vymění si pohledy s Olgou a Lanďákem a pozdraví náměstí. Je to pár vteřin a neřekne se tam ani slovo. Co se týká soustředění a plnění nekončících požadavků režiséra a kameramanů to byl jeden z nejtěžších momentů natáčení,“ popsal Viktor Dvořák.