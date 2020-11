Provazochodkyně na Festivalu francouzských filmů

„Byl to nejdelší přechod v mé kariéře, po tak dlouhém laně jsem do té doby nepřecházela. Zároveň šlo o splněný sen. Když jsem totiž před šesti lety poprvé navštívila Letní Letnou s jinou skupinou, říkala jsem si, že by bylo skvělé se vrátit a přejít přes řeku. V Praze se navíc narodil můj mentor, slavný provazochodec Rudy Omankowski. Přechod přes Vltavu pro mě tedy byla doslova srdeční záležitost,“ řekla Tatiana–Mosio Bongonga.

Rudy Omankowski se na vystoupení přijel podívat, což Bongongu překvapilo i dojalo. „Vzpomínám si, jak jsem mu pět dní před vystoupením volala, že jsem v Praze a co se chystá. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že by opravdu mohl přijet. Organizátoři festivalu však Rudyho do Prahy pozvali. Setkání s ním byl nesmírně krásný zážitek. Na konci přechodu to byl on, kdo ode mě přebíral balanční tyč. Ten okamžik pro mě měl až symbolický význam,“ řekla provazochodkyně.