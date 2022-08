Producent prozradil, proč Schwarzenegger nehrál v Predátorovi 2

“Bratři Thomasové (autory příběhu jsou Jim Thomas a John Thomas, pozn. aut.) propašovali ten scénář do Foxu pod dveřmi,” vzpomíná producent John Davis. „V pondělí jsme přišli a byl tam scénář.“

V té době se Davis s Arnoldem Schwarzenggerem kamarádil. Rozhodl se tedy, že bude u filmu Predátor poprvé v životě i producentem a poletí spolu do džungle.

„Byl to můj opravdu dobrý kamarád, pořád jsme se snažili vymyslet, jak bychom mohli pracovat spolu,“ vysvětlil Davis.

RECENZE: Lehce natvrdlému Predátorovi to nandá holka s lukem

“Byli jsme v džungli a jeho šéfkuchař dělal toasty s uzeným lososem. Pomyslel jsem si, že je to šíleně cool a tohle chci dělat celý život,“ vzpomíná Davis.

”Došly nám peníze, takže jsme nenatočili konec,“ líčí Davis. „Pak přijel nový šéf studia Leonard Goldberg. Viděl tři čtvrtiny filmu a řekl: OK, to je dost dobré. Prostě to chlapi dotočte.“