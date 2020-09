Poslední dny Johna Lennona. Nový film bude v prosinci

Lennon se podílel na všech deskách Beatles a poté vydával sólo alba, v roce 1970 třeba John Lennon/Plastic Ono Band, pak slavné Imagine a následovaly desky jako Some Time in New York City (1972), Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974) a Rock ’n’ Roll (1975). Krátce poté, co vyšla deska Double Fantasy, byl John Lennon 8. prosince 1980 zavražděn pomateným fanouškem Markem Davidem Chapmanem.