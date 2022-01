Plakát nového filmu Svěrákových je výjimečně ilustrovaný

Že filmový plakát často rozhoduje o tom, zda se diváci na film vydají, či ne, vědí tvůrci už dlouho. Přesto by dnes jen menší část těch českých uspěla ve světovém měřítku. Ilustrátor Mads Berg ale jako by navázal na zlatou éru českého filmového plakátu, která od 60. let minulého století dokázala plakáty povznést na umělecká díla. Jan Svěrák v tomto případě nechal dánskému umělci volnou ruku.

„Poslal jsem do Dánska scénář a Mads Berg si v něm zamiloval situaci, kdy můj táta sedí v rakvi, a chtěl ji na plakát namalovat. Přišlo mi to nejdříve jako rouhání, ale musel jsem souhlasit s Madsem, že to vystihuje černý humor i fantastično Betlémského světla. A že tyhle situace v našem filmu skutečně jsou. Pak už jsme jen na dálku řešili, aby byl táta v kresbě k poznání a aby bylo jasné, že to, v čem sedí, není loďka nebo kufr,“ popsal vznik plakátu režisér.