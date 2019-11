Parodie Případ mrtvého nebožtíka má trailer

„Snažili jsme se naladit na stejnou vlnu s kolegy a panem režisérem a taky na to, co bychom chtěli, aby z toho potom bylo na plátně. Je fakt, že jsme vymýšleli absurdní situace, ale zároveň jsme chtěli, aby v tom zůstala nějaká logika a nebylo to úplně vykloubené,“ dodal David Novotný alias major Prubner.