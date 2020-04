Odkládá se Batman i film podle kultovní série Sopranovi

The Batman nebude mít premiéru v červnu 2021, ale spíše v říjnu. Práce v Londýně jsou nyní zastaveny, ale o přesunu jinam se neuvažuje. Zatím je hotová jen asi čtvrtina filmu. Další komiksový film The Flash se přesune z července na červen 2022 a Shazam 2 nebude v kinech v dubnu 2022, ale v listopadu stejného roku.

Fanoušci televizní „kultovky” Sopranovi už dlouho očekávají, že vznikne celovečerní film, prequel k původnímu seriálu HBO. Filmu nazvaného The Many Saints of Newark se sice dočkají, ale místo září 2020 to bude až v březnu 2021.

Drama King Richard s Willem Smithem se opozdí o rok. Místo listopadu 2020 vstoupí do kin v listopadu 2021, ve stejné době jako dobrodružná fantasy inspirovaná klasickou hrou Dungeons & Dragons (Dračí doupě).