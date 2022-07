Nové Případy 1. oddělení, genderový Hřebejk i čtyři komedie od Vejdělka

„Jde o mou první práci přímo pro Českou televizi. V tom, zda jde film do kina, nebo rovnou na obrazovku, však nedělám rozdíl. Vždy, když jde o komediální žánr, to musí být natočeno zcela precizně a působit to dojmem, že na tom vůbec nic není,“ dodal Vejdělek, který do svých snímků obsadil například Jiřího Langmajera, Elišku Balzerovou, Annu Fialovou, Annu Polívkovou či Hynka Čermáka.