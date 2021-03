Netflix cenzuroval obsah kvůli tureckému prezidentovi

Epizoda seriálu Prezident v pořadí vadila, protože obsahovala zápletku o tureckém prezidentovi, který žádá vydání opozičního leadera ze zahraničí. Ačkoliv jde o fiktivní dramatické dílo, až příliš to připomínalo realitu. Netflix podlehl tlaku Turecka a díl vyřadil.

Francouzský film Kočičky je o pubertálních dívenkách, které nepřijímají tradice muslimské rodiny, a původní turecký seriál If Only vadil tureckým úřadům kvůli gay postavě. Netflix vše smazal.

Singapurské úřady pro změnu požadovaly vymazat pořady související s marihuanou. Šlo o Cooked with Cannabis, kde kuchaři ukazují, jak použít marihuanu při vaření, a film Have A Good Trip: Adventures in Psychedelics, kde celebrity vyprávějí o svých zkušenostech s drogami. Singapurské zákony jsou v oblasti drog extrémní, z třinácti smazaných pořadů tak za poslední roky připadá sedm jen na Singapur.