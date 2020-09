Na zlínském festivalu měla premiéru pohádka Největší dar

Světovou premiéru měla na zlínském filmovém festivalu pohádka Největší dar režisérek Darii Hrubé a Marty Santovjákové Gerlíkové. Snímek je poctou Valašsku a ukazuje, jak to dopadne, když se začnou bohové motat do života lidem a lidé bohům, je to božská pohádka, řekla Santovjáková Gerlíková. Valašsko coby domácí prostředí je pro ni nevyčerpatelnou studnicí námětů. Určitě je tady o čem točit, uvedla režisérka.