Mlčení jehňátek má pokračování. Nabízí trailer

Původní herci se už kvůli věku pochopitelně nemohli do stejných rolí vrátit, Fosterové je teď 58 a Hopkinsovi 82 let. Hlavní postavu hraje Rebecca Breedsová, málo známá mladá Australanka, která se dosud uplatnila v seriálech jako Domov v zálivu, Prolhané krásky nebo We Are Men. Dalších rolí se ujali Nick Sandow, Michael Cudlitz, Matteo De Cola nebo Lucca De Oliveira.