Lesby, MeToo a feministická děkanka. Hřebejk chystá krimi seriál z univerzity

Do funkce děkanky filozofické fakulty nastupuje ambiciózní feministka Klusová (Jitka Čvančarová), která všude vidí sexismus a hodlá ho tvrdě potírat. Navíc dojde k sexuálně motivované vraždě studentky a vyšetřovat bude lesbická kriminalistka (Martha Issová).

„Petr, Michal i já, jako autoři, známe prostředí vysoké školy skoro dokonale. V detektivním žánru se už pár let pohybuji, od pokusu o nadhled a eleganci v Detektivech od Nejsvětější trojice, po temnou notu v Rédlovi, kterého Petr dramaturgoval. V Matějovi Chlupáčkovi a Maje Hamplové jsme našli nejen spřízněné producenty, ale i vítané generační oponenty a energické dramaturgy,“ uvedl režisér Jan Hřebejk.

„Zápletka je detektivní, žánrem je to komedie, ale výsledkem by ideálně měla být originální, filozofující moralita, stavějící na paradoxech současné společnosti a mezilidských vztahů. Téma Pozadí událostí je naprosto dnešní: muži a ženy a jejich vztahy v době MeToo, genderu, měnících se společenských rolí. Zločin slouží jako katalyzátor příběhu. Věříme, že naše diváky zaujmeme tím, že ukážeme situace, které důvěrně znají z vlastního života. A chceme to udělat inteligentně, s jistou intelektuální ambicí.”