Lambora se v komedii představí jako rocker, který se zaprodal

„Tato role je trochu akčnější, než jsem do této chvíle hrál. Je zde troška testosteronu, takže jsem to vzal okamžitě. Je to pro mě příjemná změna. Moje postava Andrého je duší rocker, který ale bohužel blázen podepsal smlouvu s manažerem na tři roky, kdy se upsal tak trochu ďáblu a musí vydávat CD, které mu někdo píše. Je pod velkou kontrolou a jeho tvorba je cílená na teenagery – na fanynky, což není jeho šálek kávy. A tato dnešní noc mu nabídne to, co vždycky chtěl. Něco pořádného zažije a vrátí se tam, kde kdysi začal,“ popsal Lambora.