Kubařová a Pauhofová si v novém filmu zahrají sestry

Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou dívenku. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům je pro něj noční můra. A dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci.

„Je to krásné natáčení už proto, že pracuji s tak báječnými kolegy, jakými jsou Jaroslav Dušek a Eva Holubová, kteří hrají manželský pár,“ řekla Právu v pauze Veronika Khek Kubařová.

„Minule jsem s nimi absolvovala lehce improvizační scénku a byl to velký zážitek. Přijela jsem pak domů a ani jsem necítila, že mám za sebou pracovní den. Všechno se dělo tak rychle a já jsem jimi byla tak fascinovaná a pozorovala je jako lidi i jako herce, že jsem v sobě měla jen vděk za to, že se s nimi mohu díky filmu setkat.“

Na otázku, jaké je natáčení s bříškem, se rozesmála: „Už jsem několikrát těhotnou ženu hrála, takže to pro mě není nové, ale fascinuje mě, že v tom vaku jednou opravdu dítě bude. A hladit bříško je uklidňující, doslova terapeutické. Vlastně už chápu chlapy, kteří mají rádi velká prsa, ta kulatost je ohromně příjemná.“

„Přání už moc nemám. Zkoušeli jsme se s rodinou domluvit, že se vyhneme shonu a dárky si dávat nebudeme, užijeme si jen klid a pospolitost. Ale nikdy to nikdo nevydržel. Zkoušeli jsme i dárky vyrábět, ale stejně si nakonec každý přeje něco, co trochu potřebuje, aby rodina věděla. Letos bych chtěla domácí med od dobrého včelaře. A vedle toho si už léta ze všeho nejvíc přeji bílé Vánoce. Ta bílá barva dělá atmosféru. A tak mám radost, že aspoň tenhle film mi to trošku plní,“ řekla.