Krobot vydal trailer k Velké premiéře

Do Olomouce si Šnajdra pozval kariérista Grunt (Mirek Krobot), který šéfuje místnímu divadlu a doufá, že představení bude událostí sezóny. To se nakonec stane, ale jinak, než si představoval. Sám je totiž, aniž by chtěl, vtažen Šnajdrem do hry.