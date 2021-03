Kosit ptáky emu kulometem. Cleese z Monty Pythonů chystá komedii podle skutečné události

Ptáci se ve třicátých letech v Austrálii skutečně tak přemnožili, že na ně byla povolána armáda. Začala Great Emu War - tak se komedie má i jmenovat. K překvapení občanů ale armáda začala s ptáky prohrávat. Přestože byla vybavena automatickými zbraněmi, populace emu se pořád rozrůstala. Nešlo to prostě ustřílet.

„Právě jsme dokončili scénář. Opravdu se to stalo, zkoušeli je zabít, ale nezvládali to. Je to hodně legrační námět, proto jsem tady,“ řekl Cleese BBC.