Koronavirus dostal Bonda, premiéra v Číně zrušena

Čínská kina už úřady kvůli šíření nebezpečné nemoci zavřely. I kdyby se v dubnu všechna otevřela, tamní fanoušci se stejně nesetkají s tvůrci a hvězdami filmu, jak bylo původně v plánu, protože jim bylo doporučeno do země nejezdit.

Ve zbytku světa vstoupí Bond do kin v dubnu. Jde o poslední díl, kde hraje agenta 007 britský herec Daniel Craig. V dalších rolích uvidíme Ralpha Fiennese (M), Naomie Harrisovou (Moneypenny) nebo Bena Whishawa (Q). Bondova protivníka ztvárnil Rami Malek, který hrál Freddieho Mercuryho ve snímku Bohemian Rhapsody.

Americká zpěvačka Billie Eilish nedávno zveřejnila filmovou píseň No Time to Die. Snaží se zapadnout do bondovského stylu balad s orchestrálním pozadím. Naživo ji zazpívá příští úterý na udílení cen Brit Awards.