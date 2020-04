Kingovo Prokletí Salemu jako film

Filmové studio New Line Cinema si k projektu nové adaptace knihy Prokletí Salemu přizvalo Garyho Daubermana, který se postará o režii a scénář. Mezi jeho scenáristické počiny z posledních let patří dvojice snímků To, podle stejnojmenné literární předlohy Stephena Kinga, či spin-offy hororu V zajetí démonů – Sestra či trilogie Annabelle.