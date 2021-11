Kevin Spacey má platit tvůrcům seriálu Dům z karet 31 milionů dolarů

Informace o výsledku arbitráže se dostala do médií poté, co se MRC obrátila na soud v Los Angeles se žádostí o potvrzení urovnání. To ukládá Spaceymu a jeho dvěma produkčním společnostem povinnost zaplatit odškodné 29,5 milionu dolarů a k tomu náklady druhé strany na proces ve výši skoro 1,5 milionu dolarů, uvádí server Variety.