Karel Roden k filmu Promlčeno: Ani si nechci představovat, že by se mě to týkalo

Tvůrci filmu otevírají téma promlčených trestných činů i v souvislosti s tím, že v roce 2020 začala platit novela trestního zákona, která posunula promlčecí lhůtu u zvlášť závažných vražd z původních 20 let na 30. „Vražda by promlčena být neměla. Když vám někdo zmizí ze života a vy nevíte, co s tím člověkem je, tak to je podle mě naprosto ubíjející,“ vyjadřuje se k problematice představitelka jedné z hlavních ženských rolí Denisa Barešová. „Fakt, že když se na pachatele přijde později, například se sám přizná, nelze ho už potrestat, ten je nepříjemný, to si ani nechci představovat, že by se mě to osobně týkalo,“ doplnil Karel Roden.